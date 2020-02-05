Зеленський висловив підтримку громадянам Китаю, які борються з епідемією коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби", – йдеться у листі Президента України.
Зеленський також побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.
"У цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України", – запевнив глава держави.
Як повідомлялося, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, з них 493 - летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.