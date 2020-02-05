Зеленський висловив підтримку громадянам Китаю, які борються з епідемією коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський направив листа Голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби", – йдеться у листі Президента України.

Зеленський також побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

"У цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України", – запевнив глава держави.

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Як повідомлялося, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, з них 493 - летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.