На Філіппінах зафіксували третій випадок коронавірусу

Влада Філіппін підтвердила третій офіційно зареєстрований випадок зараження новим коронавірусом (2019-nCoV).

Про це інформує CNN.

"60-річна китаянка стала третім пацієнтом в країні з ознаками нового коронавірусу (2019-nCoV)", - повідомили у Міністерстві здоров'я Філіппін.

Громадянка КНР приїхала до міста Себу з китайського міста Ухань, транзитом через Гонконг 20 січня.

У пацієнтки спочатку були негативні результати тестів на коронавірус, взяті 24 січня. Однак у жінки брали аналізи також 23 січня - вони виявилися позитивними.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

У світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, в Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Читайте також: У Гонконзі відправлятимуть всіх приїжджих на двотижневий карантин

Захворювання зафіксовано у 23 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: Xinhua