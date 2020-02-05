Фракція "Слуга народу" поповнилась ще одним депутатом

Народний депутат Олександр Санченко увійшов до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу".

Про це під час відкриття ранкового засідання Верховної Ради поінформував спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата Санченка Олександра Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Верховної Ради дев’ятого скликання" - сказав Разумков.

Як повідомлялося, ЦВК 16 січня зареєструвала народним депутатом Санченка, включеного до виборчого списку партії "Слуга народу". Він пройшов до Ради замість Ірини Венедіктової, яку Президент призначив т.в.о. директора Державного бюро розслідувань.

Олександр Санченко до обрання народним депутатом був директором із урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.