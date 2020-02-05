Рада може заборонити "акустичне насильство" у транспорті - зареєстрували законопроєкт
Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності”, один з авторів законопроєкту Володимир В’ятрович у Facebook.
“Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроєкт №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві, та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок”, - написав він.
За словами В’ятровича, ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. “Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки «шансону» чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники”, - наголосив народний депутат.
Він висловив сподівання, що Верховна Рада не зволікатиме з ухваленням цього закону.
Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді 4 лютого. Його авторами, крім В’ятровича, є народні депутати Соломія Бобровська, Микита Потураєв, Анастасія Красносільська, Дмитро Гурін, Ігор Гузь, Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Наталія Піпа, Дмитро Наталуха, Микола Княжицький та інші.
Як повідомлялося, раніше ряд громадських організацій закликали парламент та уряд припинити аудіонасильство – заборонити фільми та музику в громадському транспорті. Це сталося після того, як водій автобуса відмовився вимкнути трансляцію російського фільму на вимогу двох пасажирок рейсу - госпітальєра Ярини Чорногуз і волонтера аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони не захотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.