Рада може заборонити "акустичне насильство" у транспорті - зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано "Проєкт закону про внесення змін до статті 40 закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства)".

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності”, один з авторів законопроєкту Володимир В’ятрович у Facebook.

“Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроєкт №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві, та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок”, - написав він.

За словами В’ятровича, ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. “Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки «шансону» чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники”, - наголосив народний депутат.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада не зволікатиме з ухваленням цього закону.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді 4 лютого. Його авторами, крім В’ятровича, є народні депутати Соломія Бобровська, Микита Потураєв, Анастасія Красносільська, Дмитро Гурін, Ігор Гузь, Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Наталія Піпа, Дмитро Наталуха, Микола Княжицький та інші.

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Як повідомлялося, раніше ряд громадських організацій закликали парламент та уряд припинити аудіонасильство – заборонити фільми та музику в громадському транспорті. Це сталося після того, як водій автобуса відмовився вимкнути трансляцію російського фільму на вимогу двох пасажирок рейсу - госпітальєра Ярини Чорногуз і волонтера аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони не захотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.