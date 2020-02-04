Британія підтримує суверенітет України і чекає на візит Зеленського

Велика Британія підтримує суверенітет України та прагнення її Президента Володимира Зеленського до реформ в країні.

Про це заявив британський очільник міністерства закордонних справ Кріс Пінчер у парламенті, відео виступу якого опублікувало Посольство України у Сполученому Королівстві у Twitter.

"Сполучене Королівство рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, як і прагнення Президента Зеленського здійснити реформи і побороти корупцію. За останній рік ми надали Україні за різними напрямками співпраці фінансову допомогу у розмірі 38 мільйонів фунтів. Ми проводимо рішучу санкційну політику проти Росії за її напади на суверенітет України", - зауважив Пінчер.

#UK is a strong supporter of #Ukraine's reforms, providing millions of pounds for technical assistance, as well as its territorial integrity.

"We lead robust sanctions on #Russia for its attacks on Ukraine's sovereignty", @ChrisPincher says in UK Parliament. @foreignoffice pic.twitter.com/w5H8zdqccB — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 4, 2020

За його словами, Президента Зеленського чекають у Великій Британії щойно буде домовлено про прийнятну дату візиту.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Такий крок здійснений з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.