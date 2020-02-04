Рада створила нове міжфракційне об’єднання і закрилась

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє пленарне засідання у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказав спікер.

Водночас, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомив про те, що у парламенті створено нове міжфракційне об’єднання «Жінки. Мир. Безпека», головою якого обрано народну депутатку із фракції «Опозиційна платформа – За життя» Наталію Королевську.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок 4 лютого Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України. Досі посаду міністра розвитку громад і територій України обіймала Альона Бабак, яка звільнилася за особистим бажанням. Шмигаль до сьогоднішнього призначення був головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Також 4 лютого народні депутати попередньо схвалили законопроєкт №1017 “Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)”. Законопроєктом пропонується зменшити конституційний склад народних депутатів України до 300 осіб із нинішніх 450.