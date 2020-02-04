Рада планує розглянути законопроєкт про зменшення кількості депутатів

Верховна Рада планує у вівторок, 4 лютого, попередньо схвалити законопроєкт щодо зменшення кількості народних депутатів.

Про це йдеться у порядку денному, оприлюднену на сайті парламенту.

Так, законопроєкт №1017 “Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)” зокрема передбачає, що кількість парламентаріїв має скоротись із 450 до 300. Верховна Рада направила цей документ до Конституційного Суду 3 вересня. Рішення ж щодо визнання його конституційним Велика палата КСУ ухвалила під час засідання 16 грудня, а вже 13 січня Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту попередньо схвалити цей проєкт закону. Розгляд цього питання депутати запланували четвертим питанням у вівторок.

Розпочати ж засідання, після офіційного відкриття третьої сесії та затвердження порядку денного на неї, Рада збирається із ухвалення двох кадрових рішень — звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад та територій і призначення на цю посаду, а також на посаду віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Також у перший день роботи нової сесії ВР має намір визначитися щодо подальшої роботи над чотирма законопроєктами про внесення змін до Конституції, ініційованими Президентом. Стосовно кожного з документів КС надав свої висновки, розглянувши які, профільний комітет запропонував парламенту встановити нові терміни їх повторної підготовки та доопрацювання. Один із законопроєктів (№1027) стосується додаткових підстав дострокового припинення повноважень депутатів.

Друге читання в Раді має пройти президентський законопроєкт №2513 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою” та урядова ініціатива №2241 “Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину”.