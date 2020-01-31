Сесія ПА НАТО в Києві може прискорити приєднання до Програми розширених можливостей — Кулеба

Проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Києві може прискорити ухвалення Альянсом рішення про приєднання України до Програми розширених можливостей Альянсу.

Про це в інтерв'ю Укрінформу за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна ЄС заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Так (може прискорити - ред.). Для нас важливі дві речі - щоб Парламентська асамблея НАТО підтримала нашу заявку і щоб ті парламентарі, які приїдуть з країн-членів НАТО до Києва, після повернення у свої столиці почали працювати з урядами над тим, щоб вони підтримали Україну. Тобто ця сесія у Києві — не вирішальний, але один з елементів процесу", - сказав він.

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Як повідомлялося, Україна 15 січня офіційно звернулася до НАТО з проханням розпочати процедуру розгляду заявки на приєднання до Програми розширених можливостей.

Верховна Рада VIII скликання ухвалила постанову "Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору". Уперше в історії сесія пройде в Києві 22-25 травня 2020 року.

Сесія Парламентської асамблеї НАТО складатиметься з низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідання комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо. Очікується прибуття понад 600 іноземних гостей.

Верховна Рада IХ скликання 12 грудня 2019 року ухвалила постанову про підготовку до проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Києві.

Повну версію інтерв'ю з Дмитром Кулебою буде опубліковано на сайті Укрінформу.