Україна ставить амбітні цілі у відносинах НАТО за двома напрямками

У рамках реалізації стратегічного наміру щодо набуття членства в Альянсі Україна ставить перед собою амбітні завдання у просуванні відразу у двох напрямках.

Перший стосується отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), інший – включення України у так звану Програму розширених можливостей НАТО (ПРМ), заявив у Брюсселі представник Президента України у Верховній Раді, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, коментуючи підсумки засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми приїхали сюди, щоб чесно розповісти, що зробили у виконанні вимог, які ставляться до нас з приводу ПДЧ. Ми нагадали, що чекаємо ПДЧ. Для цього вже зроблено багато, але важливо все, що ми робимо де-факто, зафіксувати де-юре. Ще один важливий напрямок, це практична співпраця в рамках ПРМ, започаткування якої особливо чекають наші військові», - зауважив Стефанчук.

￼Відповідаючи на запитання Укрінформу про те, чи вдалося під час зустрічі усунути певні політичні перешкоди для отримання Україною ПРМ, перший віцеспікер підкреслив, що ця програма стосується суто практичних речей та не має бути пов’язана із політичними питаннями.

«Ми наголошували на тому, що питання ПРМ – це не питання політики, це питання практичних відносин. Тому всі суперечності, які існують у політичних відносинах, тут мають відійти на другий план. Ми повинні говорити про практичні речі, які дадуть можливість синхронізувати дії наших військових і військових НАТО з однією метою», - зауважив Стефанчук.

Він повідомив також, що окрему увагу депутати України та країн НАТО приділили посиленню співпраці в регіоні Чорного моря та у Східному Середземномор’ї.

«Для нас ці питання є пріоритетними, і такий підхід був, зокрема, підтриманий колегами з Туреччини. Вони готові обговорювати питання, що пов’язані із проявами агресії у цьому регіоні», - додав Стефанчук.

Також перший віцеспікер запевнив членів ради, що парламент України й надалі підтримуватиме законодавчі ініціативи, спрямовані на підвищення рівня безпеки та оборони Української держави.

￼Стефанчук також запросив учасників засідання на весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО, що відбудеться 22-25 травня 2020 року в Києві.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно подала заявку на отримання членства у так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих часових рамок такого кроку, Кулеба зауважив, що українська сторона не може тиснути на партнерів по НАТО у цих питаннях. Разом із тим, союзники по НАТО проінформовані і знають, що для України це питання є абсолютним пріоритетом, наголосив Кулеба.

Фото: Руслан Стефанчук, Фейсбук