Україна ставить амбітні цілі у відносинах НАТО за двома напрямками
Перший стосується отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), інший – включення України у так звану Програму розширених можливостей НАТО (ПРМ), заявив у Брюсселі представник Президента України у Верховній Раді, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, коментуючи підсумки засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми приїхали сюди, щоб чесно розповісти, що зробили у виконанні вимог, які ставляться до нас з приводу ПДЧ. Ми нагадали, що чекаємо ПДЧ. Для цього вже зроблено багато, але важливо все, що ми робимо де-факто, зафіксувати де-юре. Ще один важливий напрямок, це практична співпраця в рамках ПРМ, започаткування якої особливо чекають наші військові», - зауважив Стефанчук.
«Ми наголошували на тому, що питання ПРМ – це не питання політики, це питання практичних відносин. Тому всі суперечності, які існують у політичних відносинах, тут мають відійти на другий план. Ми повинні говорити про практичні речі, які дадуть можливість синхронізувати дії наших військових і військових НАТО з однією метою», - зауважив Стефанчук.
«Для нас ці питання є пріоритетними, і такий підхід був, зокрема, підтриманий колегами з Туреччини. Вони готові обговорювати питання, що пов’язані із проявами агресії у цьому регіоні», - додав Стефанчук.
Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно подала заявку на отримання членства у так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих часових рамок такого кроку, Кулеба зауважив, що українська сторона не може тиснути на партнерів по НАТО у цих питаннях. Разом із тим, союзники по НАТО проінформовані і знають, що для України це питання є абсолютним пріоритетом, наголосив Кулеба.
Фото: Руслан Стефанчук, Фейсбук