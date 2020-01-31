Закон про скасування депутатської недоторканності оскаржують у КСУ

До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону, яким було внесено зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

“До Конституційного суду України 31 січня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України)” від 3 вересня 2019 року № 27–IX”, - йдеться у повідомленні.

У поданні зазначається, що оспорюваний закон є неконституційним, оскільки Верховна Рада ухвалила його з порушеннями встановленої процедури розгляду, а парламент, “прийнявши закон, порушив принципи верховенства права та діяв у спосіб, не передбачений Конституцією та законами України”.

Зокрема, автори подання наголосили, що КС у червні 2018 року вказав у своєму висновку, що законопроєкт відповідає вимогам 157 і 158 статей Конституції, однак висловив застереження. Так, КС звернув увагу нардепів, що ухвалюючи рішення щодо скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної і правової системи в країні і її здатність забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень.

Як вказують автори подання, ВР ухвалила постанову про подальшу роботу над цим законопроєктом, а 29 серпня 2019 року на сайті парламенту було оприлюднено інформацію про відкликання законопроєкту.

Водночас цього ж дня відбулося засідання Комітету ВР з питань правової політики, на якому цей законопроєкт рекомендувався до розгляду ВР як невідкладний.

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Згодом ВР скасувала постанову про подальшу роботу над законопроєктом і проголосувала у сесійній залі за внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Крім того, нардепи вважають, що ВР не дотрималася вимог щодо ухвалення закону про внесення змін до Конституції на чергових сесіях парламенту і тим самим “здійснила грубе порушення встановленої Основним Законом процедури внесення змін до Конституції”.

У зв’язку з цим автори подання просять КС визнати законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності таким, що не відповідає Конституції.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)". За відповідний закон проголосували 373 народні депутати при мінімально необхідних 300. Закон набере чинності з 1 січня. Документ скасовує положення, за якими народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність та неможливість без згоди Верховної Ради України бути притягненими до кримінальної відповідальності.