Зеленському здається, що в України зі США - новий крок у відносинах

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні немає жодних сумнівів щодо продовження стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки.

Про це він заявив під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Учора, 30 січня, народився один із найвидатніших американських політиків Франклін Рузвельт. Він сказав: “Єдиною перешкодою до втілення наших планів на завтра можуть бути наші сумніви сьогодні”. У державі Україна сьогодні немає жодних сумнівів щодо стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Ми впевнені в успішній реалізації усіх наших спільних планів, планів України і США”, - підкреслив Президент.

Водночас відповідаючи на запитання, чи ситуація з імпічментом Президенту Дональду Трампу зіпсувала україно-американські відносини, Зеленський зазначив: “Мені здається, що навпаки”.

Він підкреслив, що відносини Києва і Вашингтона є “незмінно міцними”, та наголосив, що фундаментом для них є повна довіра, взаєморозуміння та спільні довготривалі стратегічні інтереси.

“Мені здається, що у нас новий крок у наших відносинах, нове відчуття, ми багато зустрічаємося. Я не впевнений, що на ці теплі й важливі відносини якось вплинуло питання з імпічментом пана Президента США, але я неодноразово казав, що це наш стратегічний партнер, ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини”, - додав Зеленський.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту Президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, у тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.