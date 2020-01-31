Посол Британії анонсує візові перемовини з Україною через рік
Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в ранковому телеефірі, повідомляє ТСН.
Вона нагадала, що Президент України Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим для британців на 1 рік.
"Коли ми підійдемо до кінця цього періоду, то ми тоді маємо вести переговори про двосторонню угоду (щодо віз – ред.) з Україною і будемо вирішувати ці питання. Потім будемо проводити переговори - і торгівельні, й інші - з українським урядом. Але це буде пізніше", - зазначила дипломат.
За її словами, Президент України видав відповідний указ через те, що Британія більше не буде членом Європейського Союзу, тоді як міжнародні угоди досі лишатимуться чинними.
"Питання безвізу – це не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів – це причина, чому Велика Британія не брала участі у Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася. Після того як ми вийдемо з ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Тобто, не буде змін: якщо ви будете їхати у Британію з України, то вам потрібно буде отримати візу", - підкреслила Сіммонс.
Як повідомлялося, у ніч із 31 січня на 1 лютого Велика Британія офіційно вийде з Європейського Союзу. До кінця року між ними триватиме перехідний період.
Україна наразі має безвізовий режим із Європейським Союзом, однак Лондон мав право на власну візову політику в межах ЄС, тому українцям потрібна віза для в’їзду до Великої Британії.