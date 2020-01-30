Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для громадян Британії

Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для громадян Британії

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Текст відповідного документа оприлюднений на сайті глави держави.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в указі.

Такий крок здійснений з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

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Президент доручив Кабміну вжити заходів, що випливають із цього указу.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

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