Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для громадян Британії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Текст відповідного документа оприлюднений на сайті глави держави.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в указі.

Такий крок здійснений з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Президент доручив Кабміну вжити заходів, що випливають із цього указу.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.