Уряд схвалив законопроєкт про третейські суди

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

"Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством юстиції проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, законопроєкт розроблено на виконання цілі 12.2 "Сторона договору захищена від його невиконання" Програми діяльності уряду.

"Ми плануємо створити ефективну систему третейських судів, що має значно розвантажити судову систему, оскільки буде відновлено довіру суспільства до третейського розгляду. Важливо, що у законопроєкт включено запобіжники, які не дозволять третейським судам сприяти чи бути залученими до рейдерських дій", – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, проєкт закону удосконалює порядок утворення та діяльності третейських судів через посилення вимог до організацій, при яких можуть діяти постійно діючі третейські суди, та розширює повноваження органів третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду.

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Зокрема, проєктом закону пропонується передбачити зміну порядку державної реєстрації третейських судів, посилення вимог щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди, розширення повноважень Третейської палати України, зміну підвідомчості справ, зокрема, можливість розгляду третейськими судами справ у спорах щодо нерухомого майна.

Малюська звернув увагу, що відповідно до представленого законопроєкту діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу державної реєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.