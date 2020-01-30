Зеленський і Помпео проведуть спільну пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 31 січня, зустрінеться з Державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"31 січня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Майком Помпео", - ідеться в повідомленні.

Крім того, на 12 годину запланована зустріч Президента України та Державного секретаря США з представниками ЗМІ.

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Як повідомляв Укрінформ, Помпео у четвер, 30 січня, прибуде з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з Президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.