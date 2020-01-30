Помпео у Києві обговорить із Зеленським європейську безпеку

Державний секретар США Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибуде з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з Президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

"30 січня держсекретар відбуде до Києва, де зустрінеться з Президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони Загороднюком, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Помпео, під час бесіди з Зеленським він, зокрема, має намір порушити питання європейської безпеки.

У ході дводенного візиту до Києва держсекретар також візьме участь у церемонії покладання вінків на Михайлівській площі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл.

У зв'язку з його приїздом до столиці можливі тимчасові обмеження руху.

Раніше візит державного секретаря США Майкла Помпео в Україну планувався на 3 січня, однак він був відкладений через загострення на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала збройними силами США.

Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain