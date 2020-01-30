МЗС Канади: Канада засуджує незаконну анексію Криму

Канада продовжує засуджувати незаконну анексію Росією Криму та готова збільшувати ціну порушення міжнародного права.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, коментуючи розширення канадських економічних санкцій проти Росії.

“Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада й світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку”, - сказав Шампань.

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Він додав, що “підтримка Канадою суверенітету й територіальної цілісності України залишається непохитною”.

Нагадаємо: у середу Канада та США оголосили про внесення до своїх санкційних списків росіян, відповідальних за проведення незаконних виборів на окупованому півострові.

Зазначимо, що з часу анексії Росією Криму у 2014 році, Канада у погодженні із міжнародними партнерами наклала санкції на понад 430 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із цим незаконним актом.