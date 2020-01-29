Проєкт “Про медіа” буде обговорюватися та коригуватися — Максимчук
Про це заявив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук під час дискусії в рамках Дискусійного ПЕН-клубу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Це навіть не законопроєкт, а проєкт. Він стане законопроєктом, коли почне реєструватися і проходити офіційні процедури. Він про протидію дезінформації”, - сказав Максимчук.
Він зазначив, що хоч інформаційна політика не фігурує в назві міністерства, але вона є у фокусі його роботи.
“Мета, яка була і яка незмінна, — це захист інформаційного простору України. Роль держави — це забезпечення права громадян на доступ до об’єктивної, достовірної інформації”, - підкреслив Максимчук.
Він зазначив, що дискусії точаться навколо тексту вже понад тиждень і висловлюються багато різних думок.
“Це проєкт, який винесений на обговорення, він буде коригуватися. Вчора було проведено першу сесію обговорення з ключовими групами стейкхолдерів, і ми виявили ключові проблеми. Далі будуть точкові консультації з кожною групою стекхолдерів, щоб напрацювати інші підходи, інші інструменти або виправити чинні. Це нормальний процес, коли йде публічне обговорення. Воно відкрите, публікується інформація, реєструються люди”, - сказав перший заступник міністра.
Водночас він висловив занепокоєння, що, окрім критики, немає пропозицій.
“Немає пропозицій, що треба робити, як його можна вдосконалити або взагалі по-новому переписати. І хотілося б закликати спільноту або напрацювати інші інструменти, які будуть ефективні, або вдосконалити ті, які є, тому що, крім журналістського самоврядування, всі інші інструменти не викликали такої бурі емоцій. Так, є певні недосконалості, про які говорять, але це питання до дискусій”, - підкреслив Максимчук.
Як повідомлялося, законопроєкт "Про медіа" (№2693), зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні цей законопроєкт, який складається зі 124 статей.