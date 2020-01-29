Проєкт “Про медіа” буде обговорюватися та коригуватися — Максимчук

Документ “Про медіа”, який цього місяця представило Міністерство культури, молоді та спорту, буде обговорюватися, коригуватися, і, якщо треба, переписуватися.

Про це заявив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук під час дискусії в рамках Дискусійного ПЕН-клубу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це навіть не законопроєкт, а проєкт. Він стане законопроєктом, коли почне реєструватися і проходити офіційні процедури. Він про протидію дезінформації”, - сказав Максимчук.

Він зазначив, що хоч інформаційна політика не фігурує в назві міністерства, але вона є у фокусі його роботи.

“Мета, яка була і яка незмінна, — це захист інформаційного простору України. Роль держави — це забезпечення права громадян на доступ до об’єктивної, достовірної інформації”, - підкреслив Максимчук.

Він зазначив, що дискусії точаться навколо тексту вже понад тиждень і висловлюються багато різних думок.

“Це проєкт, який винесений на обговорення, він буде коригуватися. Вчора було проведено першу сесію обговорення з ключовими групами стейкхолдерів, і ми виявили ключові проблеми. Далі будуть точкові консультації з кожною групою стекхолдерів, щоб напрацювати інші підходи, інші інструменти або виправити чинні. Це нормальний процес, коли йде публічне обговорення. Воно відкрите, публікується інформація, реєструються люди”, - сказав перший заступник міністра.

Водночас він висловив занепокоєння, що, окрім критики, немає пропозицій.

“Немає пропозицій, що треба робити, як його можна вдосконалити або взагалі по-новому переписати. І хотілося б закликати спільноту або напрацювати інші інструменти, які будуть ефективні, або вдосконалити ті, які є, тому що, крім журналістського самоврядування, всі інші інструменти не викликали такої бурі емоцій. Так, є певні недосконалості, про які говорять, але це питання до дискусій”, - підкреслив Максимчук.

Як повідомлялося, законопроєкт "Про медіа" (№2693), зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні цей законопроєкт, який складається зі 124 статей.