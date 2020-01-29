Законопроєкт "Про медіа" визначає два типи регулювання ЗМІ — Ткаченко

Законопроєкт №2693 "Про медіа" передбачає два типи регулювання засобів масової інформації.

Про це розповів голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") під час громадського обговорення законопроєкту №2693 в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законом передбачається два типи регулювання. Це обов'язкове ліцензування, яке стосується аудіовізуальних медіа в тому випадку, якщо мова йде про обмежений радіочастотний ресурс. В усіх інших випадках передбачена реєстрація, яка стосується онлайн-медіа, цифрових платформ тощо", - сказав Ткаченко.

Голова профільного комітету також зазначив, що на сьогодні медіасфера регулюється 5 чи 6 законами, прийнятими переважно в середині 90-х років. За словами Ткаченка, підходи, які були раніше, сьогодні вже не актуальні.

"Які суб'єкти регулюватиме цей закон? Це аудіовізуальні медіа, суб'єкти у сфері друкованих медіа, онлайн-медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, платформи спільного доступу до інформації, постачальники електронних комунікаційних послуг", - розповів Ткаченко.

Він додав, що розробники законопроєкту виходили із законодавчих вимог Європейської конвенції з прав людини, практик Європейського суду, європейської конвенції про транскордонне телебачення, директив Європейського парламенту 2013 року та змін директиви ЄС 2018 року.