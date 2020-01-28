Порошенко закликає НАТО ухвалити політичне рішення про надання Україні ПДЧ

Голова політичної партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко закликав НАТО продемонструвати стратегічне бачення та ухвалити політичне рішення про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

Про це він сказав на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО у Брюсселі, повідомляє пресслужба політсили.

"Петро Порошенко закликав НАТО продемонструвати стратегічне бачення та прийняти політичне рішення про надання Україні Плану дій щодо членства як потужного чинника зміцнення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він закликав країни Альянсу продовжити підтримку розбудови оборонних спроможностей України, включаючи прямі поставки оборонної летальної зброї", - йдеться у повідомленні.

У своєму виступі Порошенко наголосив на важливості збереження єдності та солідарності міжнародного співтовариства з Україною у контексті російської агресії.

Він висловив стурбованість тенденцією до міжнародної "детоксикації" російського керівництва, незважаючи на численні факти порушення Росією міжнародного права, міжнародної безпеки та прав людини. П’ятий президент підкреслив, що Росія продовжує свідому стратегію щодо підриву територіальної цілісності сусідніх країн та гібридної агресії в різних куточках світу.

Порошенко застеріг міжнародне співтовариство від кроків назустріч Росії в організації так званої зустрічі ядерної п’ятірки постійних членів РБ ООН, яка, за російським задумом, має створити альтернативу "Групи Семи", підірвати ефективність РБ ООН, мінімізувати роль Німеччини, Італії, Японії, інших ключових західних країн у глобальному порядку денному.

П’ятий президент України наголосив на свідомому торпедуванні Росією Мінських домовленостей та продовженні політики повзучої анексії Азовського моря та Керченської протоки. Він підкреслив необхідність збереження міжнародного тиску на російське керівництво, включаючи посилення санкцій, для встановлення миру на Донбасі, збереження свободи судноплавства та відновлення територіальної цілісності держави, включно з Кримом.

У контексті обговорення внутрішньої ситуації в Україні п’ятий президент наголосив на необхідності дотримання новою владою демократичних цінностей, забезпечення реального захисту прав людини та уникнення інструменталізації правосуддя для боротьби з політичними опонентами.

Фото: Європейська солідарність