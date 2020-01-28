Україна розраховує на підтримку ЄС щодо захисту громадян на окупованих територіях

Україна розраховує на підтримку ЄС щодо захисту громадян на окупованих територіях

Укрінформ
Україна розраховує на підтримку Європейського Союзу щодо захисту громадян на окупованих територіях.

Як повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на telegram. про це йшлося на його зустрічі у Брюсселі із під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

“Ми вдячні ЄС за те, що він у грудні 2019 року продовжив економічні санкції проти Росії. А сьогодні через так звані «вибори» в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму розширив їх.

Україна також розраховує на підтримку ЄС щодо захисту українських громадян на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу від систематичних порушень прав людини”, - зазначив Гончарук.

Він додав, що обговорив із Мішелем поглиблення співпраці України та ЄС.

Так, за словами глави уряду, обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами за 9 місяців 2019 року збільшився на 9,6% і сягнув 39,6 млрд дол. США.

“Оскільки Україна дедалі активніше використовує безмитні тарифні квоти на постачання своєї продукції, Україна виступає за оновлення положень торговельної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС”, - підкреслив Прем’єр-міністр.

Головні цілі, додав Гончарук, яких Україна планує досягти у 2020 році – поглибити секторальну інтеграцію до ЄС у сферах енергетики та цифрового ринку, посилити співпрацю митних органів, розширити та актуалізувати торгівлю, а також зробити Україну невіддільна частина частиною Європейської зеленої угоди.

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Він також зазначив, що Україна має високі очікування від Саміту Східного партнерства, який відбудеться у Брюсселі в червні цього року. Прем’єр-міністр закликав ЄС підтримати спільну ініціативу України, Грузії та Молдови із запуску формату посиленої співпраці з асоційованими партнерами у рамках Східного партнерства.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з українськими міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-Європейський Союз.

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