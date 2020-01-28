Україна розраховує на підтримку ЄС щодо захисту громадян на окупованих територіях

Україна розраховує на підтримку Європейського Союзу щодо захисту громадян на окупованих територіях.

Як повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на telegram. про це йшлося на його зустрічі у Брюсселі із під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

“Ми вдячні ЄС за те, що він у грудні 2019 року продовжив економічні санкції проти Росії. А сьогодні через так звані «вибори» в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму розширив їх.

Україна також розраховує на підтримку ЄС щодо захисту українських громадян на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу від систематичних порушень прав людини”, - зазначив Гончарук.

Він додав, що обговорив із Мішелем поглиблення співпраці України та ЄС.

Так, за словами глави уряду, обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами за 9 місяців 2019 року збільшився на 9,6% і сягнув 39,6 млрд дол. США.

“Оскільки Україна дедалі активніше використовує безмитні тарифні квоти на постачання своєї продукції, Україна виступає за оновлення положень торговельної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС”, - підкреслив Прем’єр-міністр.

Головні цілі, додав Гончарук, яких Україна планує досягти у 2020 році – поглибити секторальну інтеграцію до ЄС у сферах енергетики та цифрового ринку, посилити співпрацю митних органів, розширити та актуалізувати торгівлю, а також зробити Україну невіддільна частина частиною Європейської зеленої угоди.

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Він також зазначив, що Україна має високі очікування від Саміту Східного партнерства, який відбудеться у Брюсселі в червні цього року. Прем’єр-міністр закликав ЄС підтримати спільну ініціативу України, Грузії та Молдови із запуску формату посиленої співпраці з асоційованими партнерами у рамках Східного партнерства.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з українськими міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-Європейський Союз.