Дуда запропонував Зеленському спільно відзначити 100-річчя Варшавської битви

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському колезі Володимиру Зеленському спільно відзначити у серпні цього року 100-річчя Варшавської битви, коли війська Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри перемогли більшовиків.

Про це він заявив під час спільного брифінгу в Освенцимі, де проходять заходи з нагоди 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я запропонував пану Президенту спільно вшанувати пам’ять польських та українських солдатів, які разом в 1920 році боролися з більшовицькою навалою”, - сказав Дуда.

Президент РП також висловив задоволення тим фактом, що багато історичних проблем, які перешкоджали нормальним відносинам з Україною, тепер розв’язано. Зокрема, відновлено пошуково-ексгумаційні роботи в Україні, і незабаром відбудеться поховання останків польських солдатів у Львові та інших місцях.