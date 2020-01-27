Зеленський і Дуда зустрінуться з колишніми в’язнями Освенцима

Президент Польщі Анджей Дуда подякував Президентові України Володимиру Зеленському за участь в офіційних заходах до 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі та за його позицію під час аналогічних заходів 23 січня в Єрусалимі.

Про це він заявив на спільній пресконференції у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Дякую, пане Президенте, що прибули на урочистість, яка є важливою для обох наших країн та народів”, - сказав Дуда, звертаючись до українського колеги.

Він зазначив, що обидва лідери сьогодні зустрінуться з понад 200 колишніми в’язнями концтабору, послухають їхні трагічні спогади і вшанують пам'ять загиблих.

Дуда нагадав, що концтабір Аушвіц-Біркенау був визволений солдатами 1-го Українського фронту Червоної армії.

Він також подякував Зеленському за його позицію і дії під час аналогічного заходу в Єрусалимі 23 січня, коли український лідер за відсутності Президента РП вшанував в Ізраїлі пам'ять поляків, які загинули під час війни.

“Дякую, що ви вшанували в інституті “Яд ва-Шем” пам'ять поляків, які рятували євреїв під час Другої світової”,- наголосив Президент РП.

Як повідомлялося, Дуда не поїхав до Ізраїлю на заходи до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, оскільки організатори урочистостей відмовилися надати йому слово.