У ПАРЄ оскаржуватимуть повноваження російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи ініціюють оскарження повноважень російської делегації.

Про це у кулуарах ПАРЄ сказав журналістам народний депутат України Олексій Гончаренко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Гончаренко пояснив, що відповідна процедура здійснюється вставанням депутатів під час голосування за підтвердження повноважень національних делегацій. Це буде першим питанням порядку денного зимової сесії ПАРЄ, яка розпочинається у понеділок у Страсбурзі.

«Встаємо. Нам потрібно отримати підтримку 10 і 30 делегатів», - сказав Гончаренко.

Він додав, що оскаржити повноваження можна за двома підставами: процедурними – це питання порушить делегація Латвії; та змістовними, їх порушить делегація Грузії, яка нині головує у Комітеті міністрів Ради Європи.

Відтак, для порушення питання про оскарження повноважень російської делегації за цими двома підставами необхідно, відповідно, підтримка 10 та 30 делегатів, які повинні встати під час розгляду цього питання.

«За процедурними підставами нашим головним аргументом є той факт, що у складі російської делегації є депутати, які занесені до «чорного списку» ЄС (перебувають під персональними санкціями – ред.). У такому списку є Калашніков, Слуцький… І Венеціанська комісія роз'яснила, що це є підставою», - зазначив представник української делегації в Асамблеї РЄ.

За умови підтримки цього питання у сесійній залі, повноваження делегації РФ у понеділок автоматично підтверджені не будуть. Відтак, це питання буде передано для розгляду до процедурного та моніторингового комітетів ПАРЄ, які матимуть 48 годин, тобто до середи, для його розгляду.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

У червні 2019 року ПАРЄ на порушення свого регламенту та принципів Ради Європи, повернула російську делегацію до Асамблеї.