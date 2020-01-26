Слідчі Держдепу опитали сотні дипломатів щодо можливого стеження за Йованович

Слідчі органи Держдепартаменту США розпочали офіційне розслідування та вже опитали дипломатів у Посольстві США в Україні щодо можливого стеження за експослом США в Києві Марі Йованович.

Про це повідомило в суботу американське видання Buzz Feed News.

"Слідчі Державного департаменту цього тижня опитали сотні дипломатів та службовців у Посольстві США в Україні в рамках розслідування про можливе стеження за колишнім послом Марі Йованович, організоване спільниками Руді Джуліані", - зауважує видання.

Як уточнюється, опитування були проведені в середу й четвер офіцерами служб безпеки та правопорядку Державного департаменту.

За словами одного з джерел, американські слідчі скоординували свої зусилля з українськими органами влади, які 16 січня заявили про початок власного розслідування з цього питання.

Тим часом, від Посольства США в Києві, а також Міністерства внутрішніх справ України поки не надійшло відповіді на запит журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше цього місяця Палата представників США оприлюднила низку доказів, отриманих від Лева Парнаса, колишнього спільника адвоката Трампа, Руді Джуліані. Вони, зокрема, вказували на те, що за послом США в Україні Марі Йованович могло вестися несанкціоноване стеження під час її перебування на цій посаді в Києві.

Державний департамент США офіційно повідомив, що глава американської дипломатії Майкл Помпео 30 січня планує відвідати Київ з офіційним візитом.