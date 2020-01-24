Прем’єр заявляє, що Україна не зійде з курсу на євроінтеграцію

Курс України на європейську інтеграцію є незмінним, як це й закріплено в Конституції.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна зберігає курс на євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію. Це вибір, який зробив український народ і ми цим шляхом йдемо", - сказав Гончарук.

За його словами, нині Україні для того, щоб рости та розвиватися, необхідно ознайомитися із досвідом розвинених країн світу.

"Ми маємо талановитий, крутий, класний народ, який може зробити країну сильною", - додав глава уряду.

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що позиція української влади щодо процесу євроінтеграції залишається незмінною, і Україна продовжує рухатися у векторі європейського розвитку.

"Я думаю, що позиція і української влади, і Президента, і громадян нашої країни не змінилася, і Україна рухається у векторі європейського розвитку", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 22 січня, під час виступу в Українському домі в Давосі глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився щодо політики гармонізації власного законодавства з ЄС і створення вигідних для України правил гри. "Ці слова можуть бути не популярними в Європарламенті або деінде, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - зазначив депутат.

Ця заява Арахамії викликала дискусію у ЗМІ, соціальних мережах і серед опозиційних політиків з приводу нібито відмови України від євроінтеграції.

Пізніше політик у повідомленні в Facebook уточнив, що виступає за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами, але при цьому Україна повинна відстоювати свої інтереси, інтегруючись у Європейський Союз.

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. Водночас інтереси України повинні бути пріоритетом номер один для української влади. Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна повинна відстоювати свої, інтегруючись у Європейський Союз. Все інше - lost in translation", - зазначив він.

Зі свого боку, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна не відмовиться від євроінтеграції. "Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - запевнив віцепрем'єр.