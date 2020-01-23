Україна продовжує рухатися у векторі європейського розвитку - Разумков

Позиція української влади щодо процесу євроінтеграції залишається незмінною, і Україна продовжує рухатися у векторі європейського розвитку.

Про це сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на пресконференції в Одесі, коментуючи слова глави депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про політику гармонізації законодавств України та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що позиція і української влади, і Президента, і громадян нашої країни не змінилася, і Україна рухається у векторі європейського розвитку", - сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що сам не чув виступу Арахамії і не мав можливості особисто поговорити з ним.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 22 січня, під час виступу в Українському домі в Давосі глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився щодо політики гармонізації власного законодавства з ЄС і створення вигідних для України правил гри. "Ці слова можуть бути не популярними в Європарламенті або деінде, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - зазначив депутат.

Ця заява Арахамії викликала дискусію у ЗМІ, соціальних мережах і серед опозиційних політиків з приводу нібито відмови України від євроінтеграції.

Пізніше політик у повідомленні в Facebook уточнив, що виступає за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами, але при цьому Україна повинна відстоювати свої інтереси, інтегруючись у Європейський Союз.

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. У той же час інтереси України повинні бути пріоритетом номер один для української влади. Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна повинна відстоювати свої, інтегруючись у Європейський Союз. Все інше - lost in translation", - зазначив він.

Аудіо виступу Арахамії у Давосі

Зі свого боку, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна не відмовиться від євроінтеграції. "Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - запевнив віце-прем'єр.

Фото: rada.gov.ua