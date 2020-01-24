Порошенко заявляє, що кримінальні справи проти нього інспірує "п’ята колона"

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявляє, що кримінальні провадження проти нього інспіровані представниками "п’ятої колони".

Про це він сказав журналістам після того, як відвідав слідчих ДБР, повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

"Провадження, які відкриті Державним бюро розслідувань, зокрема, за Мінські угоди, прохід українських кораблів через Керченську протоку чи націоналізацію ПриватБанку – це політичні переслідування, інспіровані представниками "п’ятої колони". А основним замовником цих "шоу-вистав" є Російська Федерація", - наголосив Порошенко.

За словами експрезидента, у слідчих ДБР немає доказів будь-яких правопорушень з його боку.

"Було жахливо слухати те, що відбувалося по Мінських домовленостях. Я ніколи нічого подібного не чув. Слідчий ховав очі і це було дуже поганим спектаклем. Наголошую, що і по моряках, де правота України підтверджена Гамбурзьким трибуналом, позицією Радбезу ООН і Генеральною асамблеєю, рішеннями Ради Європейського Союзу, яка застосувала Азовський пакет санкцій проти Росії; де чітко визначено, що Україна діяла правильно; по Мінських домовленостях Україна все виконує, вони допомогли нам зупинити російську навалу і за якими запроваджені санкції проти РФ – у нас на сьогоднішній день ДБР діє на боці Росії", – переконаний Порошенко.

"Безумовно це все носить характер політичних переслідувань. Якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів, будь ласка, але вони шкодять Україні", – підсумував експрезидент.

Як повідомлялося, Порошенко у п’ятницю, 24 січня, ходив до Державного бюро розслідувань, однак слідчі, за словами експрезидента, відмовлялися його допитати.

"Більше години велася дискусія, бо мене відмовлялися допитувати. Бо їм потрібне шоу", - зазначив він.

Також Порошенко зауважив, що був змушений скасувати міжнародний візит у Давос, щоб потрапити на допит 24 січня.

Раніше у ДБР заявили, що викликали експрезидента Порошенка 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, зокрема у справі про можливе вчинення державної зради під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

У свою чергу його адвокат Ігор Головань поінформував, що Порошенко 20 січня особисто прийшов до ДБР, аби отримати повістки про виклик свідка у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом.

За його словами, Порошенку вручили повістки про виклики на допити на 24 і 31 січня, а також на 11 лютого.

Фото: Євросолідарність