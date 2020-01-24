П’ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі про "державну зраду".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під відомством присутні депутати партії "Європейська солідарність".

Також проходить мітинг прибічників і противників колишнього президента.

"Нині я у ДБР, йду на допит по Мінських угодах. Вони будуть намагатися робити з цього політичне шоу у стилі "Сватів" чи "95 кварталу". Бо вони вміють робити лише шоу. Але ми не дамо їм цього зробити! Будемо вимагати державницької позиції", - написав Порошенко у Facebook.

Порошенко прийшов на допит у ДБР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Раніше у ДБР заявили, що викликали експрезидента Порошенка 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, у справі про "державну зраду".

У свою чергу, його адвокат Ігор Головань поінформував, що Порошенко 20 січня особисто прийшов до ДБР, аби отримати повістки про виклик свідка у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом.

За його словами, Порошенку вручили повістки про виклики на допити на 24 і 31 січня, а також на 11 лютого. Водночас виклику на допит на 21 січня Порошенко не отримав.