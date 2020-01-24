Баканов зустрівся із Сайдіком та новим спецпредставником від ОБСЄ

Держава має напрацювати дієві механізми захисту і підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час зустрічі з Хайді Грау – новим спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України та Мартіном Сайдіком, котрий займав цю посаду раніше, повідомляє сайт СБУ.

«На тимчасово окупованих територіях дуже багато людей, які попри дії окупантів не полишають надії жити в єдиній Україні та вважають себе українцями. Тож ми маємо підтримати їх, показати, що держава дбає про них і вдячна за проукраїнську позицію», - зазначив Баканов.

Він додав, що особливо актуальним це питання є у контексті незаконної «російської паспортизації» на території так званих ЛНР/ДНР.

Також голова СБУ подякував представникам Тристоронньої контактної групи за їхню роботу.

Окремо сторони обговорили можливості поглиблення подальшої співпраці з ОБСЄ для якнайшвидшого досягнення миру на сході України.

Фото: СБУ