Україна вимагає виконання "Мінська" у конкретній послідовності — Загороднюк

Україна в цілому погоджується з положеннями Мінських угод, однак наполягає на першочерговості безпекової складової. Крім того, "Л/ДНР" не мають політичної самостійності, а стороною конфлікту на Донбасі є РФ.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"В цілому ми згодні з положеннями Мінських угод, за винятком однієї конкретної ситуації, що вже озвучувалася українською владою. Йдеться про те, що ми не погоджуємося, аби заходи в рамках домовленостей виконувалися саме в такій послідовності. І тому наполягаємо, що спочатку має бути безпека, відновлення контролю над кордоном з Росією, а вже потім – усі інші демократичні процеси, які відбуватимуться", - заявив Загороднюк.

Міністр відзначив, що Мінські домовленості є більш-менш прийнятними, адже там прописані дві ключові речі: розформування і роззброєння незаконних формувань та виведення іноземних військ.

"Іншою проблемою є те, що Росія всіляко заперечує присутність своїх військових на тимчасово окупованих територіях України, стверджуючи, що "ДНР"/"ЛНР" мають політичну самостійність та політичну волю. Ми з цим категорично не погоджуємося. Ці квазіутворення ми не визнаємо стороною процесу. У нас є більш ніж достатньо доказів, які вказують на Росію. І ці докази ми передаємо нашим міжнародним партнерам. Уся міжнародна спільнота з нами згодна, вони все знають і все розуміють", - заявив Загороднюк.

Він також наголосив, що Україна вимагає виконання заходів в рамках Мінського процесу в наступній послідовності: виведення незаконних збройних формувань, їхнє роззброєння, повернення окупованих територій під владу України.