США вкотре закликає Росію вивести війська з Донбасу

Сполучені Штати Америки закликають Росію забезпечити справжнє припинення вогню на Донбасі і вивести звідти свої війська.

Про це йдеться у відеозверненні аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні полковника Томаса Воффорда з нагоди п'ятої річниці обстрілу Маріуполя, оприлюдненому у Facebook диппредставництва.

"Сьогодні разом з усіма українцями ми з великим сумом згадуємо жертв зухвалих обстрілів Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками п'ять років тому. Ті хаотичні й жахливі ракетні обстріли, спрямовані проти мирних українців, були частиною нападу сил, підконтрольних Росії, та повним порушенням Мінських угод", - зазначив Воффорд.

Він підкреслив, що сьогодні Росія продовжує розпалювати розпочату нею гуманітарну, економічну та екологічну кризи. Представник посольства США акцентував, що в результаті цього збройного конфлікту вже трагічно загинули понад 13 тисяч українців.

"Ми закликаємо Росію забезпечити дотримання справжнього припинення вогню, вивести свої війська, сприяти розформуванню незаконних збройних сил, що діють на сході України, а також поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України. Сполучені Штати твердо стоять на боці народу України", - наголосив Воффорд.

В Україні 24 січня - День пам’яті загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі.

Цього дня у 2015 році терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган» по Орджонікідзевському району м. Маріуполя (мікрорайон «Східний») та прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинули 30 осіб, з них 2 дітей, 108 – було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат «Азовсталь».