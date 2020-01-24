У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу у 2015 році

У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу російськими окупантами мікрорайону “Східний” в 2015 році.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

“Щороку Маріуполь вшановує пам'ять загиблих мирних жителів в ході артобстрілу. Вранці в храмі пройшов молебень та панахида, а біля пам'ятного знаку “Загиблим в неоголошеній війні” - мітинг-реквієм. На пам'ять про загиблих пролунали електросирени”, - йдеться у повідомленні.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко зазначив, що минуло п’ять років, а біль не вщухає. Він висловив подяку громаді Маріуполя, яка в той жахливий день своєю згуртованістю довела, наскільки вона любить і дбає про своє місто та його жителів.

Маріупольській міський голова Вадим Бойченко додав, що той суботній ранок не віщував біди, коли стали розриватися снаряди. “30 секунд - 30 смертей, 117 поранених, зруйнована інфраструктура, стисле серце від болю та страху. Життя, розділене на “до” і “після”... Цей день назавжди об'єднав нашу державу Україну, об'єднав кожного жителя міста Маріуполя”, - наголосив мер.

Як відомо, 24 січня 2015 року небайдужі маріупольці разом з металургами, рятувальниками, медпрацівниками, представниками силового блоку взяли участь в ліквідації наслідків обстрілу та допомагали відновлювати мікрорайон “Східний”.

Завершився мітинг-реквієм покладанням квітів до пам'ятника загиблим. До його підніжжя поклали і дитячі іграшки.

Фото: mariupolrada.gov.ua