Разумков заявляє, що Рада не фінансувала поїздку депутатів до Давосу

Відрядження депутатів для участі в економічному форумі в Давосі Верховна Рада України не фінансувала з державного бюджету.

Так голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на запитання на пресконференції в Одесі щодо оплати з держбюджету поїздки групи депутатів до швейцарського Давосу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Держава Україна не сплачувала відрядження депутатів для участі в економічному форумі в Давосі. Якщо вас цікавить технічна сторона питання, то все відбувається так. До мене надходить заява народного депутата з пропозицією - відправити його у відрядження, коштів не потребує. Для мене головне, щоб це не була сесія, щоб це не шкодило роботі в комітеті, тому на заяві має бути віза "не заперечую" голови парламентського комітету", - зазначив Разумков.

ВР фінансує з держбюджету відрядження депутатів до ПАРЄ, уточнив спікер парламенту. Так само це стосується відряджень для роботи в структурах НАТО, і це передбачено в календарних планах ВР.

"Однак Давоський форум не передбачений цим планом. Тому Верховна Рада за це (поїздки депутатів - ред.) не сплачувала", - підсумував Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, з 21 січня по 24 січня в швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум.