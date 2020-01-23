Уряд ухвалив Стратегію забезпечення біологічної безпеки

Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом "Єдине здоров’я" на період до 2025 року та план заходів щодо її реалізації.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Передбачено поетапне створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту, спрямованої на захист здоров’я людини та навколишнього середовища від впливу небезпечних біологічних агентів, зокрема таких, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій і загрожувати національній та міжнародній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, реалізація Стратегії допоможе: удосконалити національне законодавство з біобезпеки; поліпшити контроль за поширенням і дотриманням правил роботи з небезпечними біологічними речовинами; усунути прогалини у кадровому потенціалі; розробити і впровадити інформаційно-освітні заходи як для населення, так і для професійної спільноти; оновити методи роботи з небезпечними біологічними речовинами та відповідні інженерно-комунікаційні мережі.

Над цим працюватимуть Служба безпеки України, Національна поліція, Національна академія наук, центральні органи виконавчої влади, Центр громадського здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Буде створено чотири міжрегіональні центри з біологічної безпеки у Києві, Львові, Одесі та Харкові.