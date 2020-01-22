Разумков пояснив, чому не поїхав у Давос

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вибрав робочу поїздку південними регіонами країни, а не до Давоса, бо вважає, що важливіше мати розуміння, що робиться правильно, а що йде не так.

Про це він заявив відповідаючи на питання журналістів під час робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна для мене ближча за Швейцарію. Тому я не поїхав у Давос, а вибрав робочу поїздку по південних регіонах країни. Я вважаю, що варто спілкуватися з людьми, щоб мати розуміння, що ми робимо правильно, а що йде не так. Бо коли ти сидиш в кабінеті, то втрачаєш зв'язок з реальністю і це ні до чого доброго не приведе», - сказав Разумков.

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Під час робочої поїздки до Миколаєва він відвідав ДП НВКГ«Зоря»-«Машпроєкт» та філію «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Як відомо в ці дні в Давосі триває всесвітній економічний форум, куди поїхала й українська делегація на чолі з Президентом.