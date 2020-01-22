Разумков назвав одне з головних питань для регіонів
Про це Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив у середу під час брифінгу у ході своєї робочої поїздки в Херсонську область, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Питання дуже схожі в багатьох областях. У першу чергу, мабуть, це дороги. Усі говорять про дороги, особливо це пов’язано з вашою областю, пов’язано з Кіровоградською областю, Миколаївською областю, Одеською областю», - зазначив Разумков.
Він пояснив це наявністю у регіоні морських портів і значною кількістю аграрних підприємств і, відповідно, перевезеннями, що здійснюються автодорогами.
Вирішувати проблемне питання можна лише комплексно – контроль якості під час будівництва доріг, відповідальність перевізників, будівництво габаритно-вагових комплексів, зазначив Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, 22 січня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебував з робочою поїздкою Херсонській області.