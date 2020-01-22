Разумков назвав одне з головних питань для регіонів

Одне з головних питань, що турбують регіони України, – дороги.

Про це Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив у середу під час брифінгу у ході своєї робочої поїздки в Херсонську область, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Питання дуже схожі в багатьох областях. У першу чергу, мабуть, це дороги. Усі говорять про дороги, особливо це пов’язано з вашою областю, пов’язано з Кіровоградською областю, Миколаївською областю, Одеською областю», - зазначив Разумков.

Він пояснив це наявністю у регіоні морських портів і значною кількістю аграрних підприємств і, відповідно, перевезеннями, що здійснюються автодорогами.

Вирішувати проблемне питання можна лише комплексно – контроль якості під час будівництва доріг, відповідальність перевізників, будівництво габаритно-вагових комплексів, зазначив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 січня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебував з робочою поїздкою Херсонській області.