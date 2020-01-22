Гончарук очолить делегацію на Раді асоціації Україна-ЄС

Українську делегацію на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 28 січня у Брюсселі, очолить Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Це буде перше засідання Ради асоціації під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Делегацію ЄС очолить високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгелі також братиме участь у цій зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною темою Ради асоціації Україна-ЄС буде імплементація двосторонньої Угоди про асоціацію, а також події, пов’язані з суверенітетом і територіальною цілісністю України.

Як очікується, сторони проведуть огляд виконання Угоди про асоціацію із наголосом на реалізації можливостей Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Вони також зосередять увагу на кількох інших питаннях, що становлять взаємний інтерес, які, зокрема, стосуються впровадження політичної реформи, верховенства права й безпеки, економічної співпраці тощо.

"Під час зустрічі буде зроблено аналіз поточної ситуації на сході України та виконання Мінських угод, включаючи вирішення гуманітарних проблем. Рада (асоціації) також обговорить політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Передбачено, що учасники Ради асоціації обміняються також думками щодо розвитку програми "Східне партнерство" та обговорять питання регіональної політики.