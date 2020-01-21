Новий посол Сербії Йованович розпочав дипмісію в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Сербії Аци Йовановича.

Про це повідомила пресслужба МЗС у Facebook.

"Заступник міністра висловив сподівання на пожвавлення українсько-сербського діалогу та більш активну позицію Сербії на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, попередній посол Сербії в Україні Раде Булатович указом президента Сербії від 28 серпня 2019 року був відкликаний з посади.

Фото: МЗС