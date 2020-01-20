Денісова обговорила з новим послом Грузії права людини на окупованих територіях

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з новим послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе, під час якої вони обговорили питання дотримання прав людини на окупованих територіях.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Уперше зустрілась з новопризначеним послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе. Зустрічались з метою поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Грузією у сфері прав людини, а також можливості його розширення", - написала вона.

Під час зустрічі Денісова подякувала Шарашенідзе за те, що Грузія тривалий час є другом та партнером України, а також підтримує нашу державу на шляху до повернення окупованих територій та полонених українців.

Сторони обговорили питання додержання прав людини на окупованих територіях, адже ця проблема є спільною для обох держав.

У свою чергу Денісова акцентувала увагу на ситуації щодо критичного стану здоров’я деяких зі 115 українських політв’язнів.

Також вона зазначила, що підтримала пропозицію Шарашенідзе про організацію зустрічі в Києві Омбудсманів країн-учасниць ГУАМ, адже Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова мають спільні проблеми, спричинені агресією РФ.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на Міністерство закордонних справ України, близько 100 громадян України, які незаконно утримуються в ув’язненні в Російській Федерації, провели це Різдво за ґратами.