Денісова обговорила з новим послом Грузії права людини на окупованих територіях
Про це вона повідомила у Facebook.
"Уперше зустрілась з новопризначеним послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе. Зустрічались з метою поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Грузією у сфері прав людини, а також можливості його розширення", - написала вона.
Під час зустрічі Денісова подякувала Шарашенідзе за те, що Грузія тривалий час є другом та партнером України, а також підтримує нашу державу на шляху до повернення окупованих територій та полонених українців.
Сторони обговорили питання додержання прав людини на окупованих територіях, адже ця проблема є спільною для обох держав.
У свою чергу Денісова акцентувала увагу на ситуації щодо критичного стану здоров’я деяких зі 115 українських політв’язнів.
Також вона зазначила, що підтримала пропозицію Шарашенідзе про організацію зустрічі в Києві Омбудсманів країн-учасниць ГУАМ, адже Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова мають спільні проблеми, спричинені агресією РФ.
Як повідомляв Укрінформ із посиланням на Міністерство закордонних справ України, близько 100 громадян України, які незаконно утримуються в ув’язненні в Російській Федерації, провели це Різдво за ґратами.