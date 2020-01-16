У 179 виборчому окрузі стартував процес проміжних виборів народного депутата

У Харківській області в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони) розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України.

Про старт виборчого процесу інформує пресслужба Центрвиборчкому у Facebook.

«Сьогодні, 16 січня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі (Харківська область), призначених Комісією на неділю, 15 березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Загалом, за попередніми підрахунками ЦВК, у цих виборах зможуть взяти участь понад 146 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 189 виборчих дільницях.

Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, відсьогодні і до 3 лютого включно відбуватиметься висування кандидатів. З 16 січня до 13 лютого включно – подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

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На окрузі №179 переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер із величезним відривом (51% проти 17% у найближчого суперника – голови Харківської облради Сергія Чернова).

Шостого листопада 2019 року Президент Володимир Зеленський офіційно представив Кучера як нового голову Харківської ОДА.