Президент Європейської ради нагадав Путіну про територіальну цілісність України

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив загострення ситуації у Лівії і на Близькому Сході та нагадав позицію Євросоюзу щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Як зазначається, телефонна розмова відбулася 16 січня напередодні міжнародної конференції з питань врегулювання ситуації в Лівії, яка запланована у Берліні на 19 січня.

«В ході першого контакту між Шарлем Мішелем як президентом Європейської ради і Володимиром Путіним Мішель нагадав позицію Євросоюзу щодо (важливості) повного виконання Мінських домовленостей, відзначив (результати) Паризького саміту, який був проведений у грудні 2019 року у Нормандському форматі, та привітав угоду про транзит газу, укладену між Україною і Росією. Євросоюз підтримує незалежність України, її суверенітет та територіальну цілісність в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться у повідомленні.

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Європейський лідер наголосив також на підтримці Євросоюзом зусиль ООН та країн-учасниць так званого Берлінського процесу з врегулювання ситуації в Лівії, закликав до повного припинення вогню та повернення до політичного процесу в цій країні.

Мішель наголосив і на необхідності поєднання зусиль всіх міжнародних партнерів з метою обговорення варіантів деескалації ситуації навколо Ірану і Іраку.

Він також відзначив повну підтримку Євросоюзом Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми з Іраном, що, за його словами, залишається важливим фактором регіональної стабільності та ключовим елементом глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження.