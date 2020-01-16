Порошенко: Путін хоче залишитися при владі назавжди і не збирається закінчувати війну з Україною

Відставка російського уряду не має жодного значення, адже вся влада в Росії належить і буде належати Володимиру Путіну.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам, коментуючи послання Путіна до Федеральних зборів та відставку російського уряду, інформує пресслужба партії.

"Моя абсолютно тверда позиція – в Росії немає уряду, в Росії немає парламенту, Думи, немає Федеральних зборів. Вся влада в руках однієї людини. Прізвище і ім’я цієї людини ви дуже добре знаєте. Тому відставка чи призначення нового російського уряду мене абсолютно не цікавить і не має цікавити українців", – сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що вчорашнє послання Путіна Федеральним зборам потрібно дуже уважно проаналізувати.

"Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною", – підкреслив п’ятий президент України.

"Другий висновок – Путін збирається залишатися назавжди. В нього закінчується термін президентських повноважень, і мета вчорашнього послання – це зміни до Конституції, які тепер уже, коли президентом може бути не Путін, забирають у цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона буде називатись – або голова Державної ради, або прем’єр-міністр, або щось на кшталт того, що відбулось у Казахстані, але це буде одна особа – Путін", – сказав він.

"Все, для чого це робиться – для того, щоб зберегти владу в руках Путіна", – переконаний політик.

"Тож я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проєкт змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій державі", – підкреслив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" також зазначив, що в цих умовах Українська держава має об’єднатися, щоб гідно відповідати на ті виклики і ризики, з яких почався 2020 рік.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня подав у відставку уряд прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. При цьому президент Росії Путін запропонував Медведєву обійняти пост заступника голови Радбезу Росії. На посаду нового прем'єр-міністра РФ Путін вніс до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна.

Також 15 січня президент Росії виступив із посланням до Федеральних зборів і запропонував винести на обговорення пакет поправок до Конституції про частковий перерозподіл повноважень між владними органами. Зокрема, він запропонував дати Держдумі право схвалювати, а не лише погоджувати призначення прем'єр-міністра, віцепрем'єрів та інших чиновників уряду.

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16 січня депутати Держдуми РФ схвалили призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром, тих, хто голосував проти, не було.

Фото: eurosolidarity.org