У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про це у Facebook повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - зазначила вона.

Засіданню ТКГ передувала зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Раніше представник України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма обговорив зі спецпредставником голови ОБСЄ Хайді Грау порядок денний першого в цьому році засідання ТКГ, запланованого на 16 січня.