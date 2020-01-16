У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи
Укрінформ
У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.
Про це у Facebook повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - зазначила вона.
Засіданню ТКГ передувала зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.
Раніше представник України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма обговорив зі спецпредставником голови ОБСЄ Хайді Грау порядок денний першого в цьому році засідання ТКГ, запланованого на 16 січня.