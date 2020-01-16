У Мінську розпочалася перша зустріч підгруп ТКГ у 2020 році

У Мінську розпочали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Після цього заплановане засідання Тристоронньої контактної групи.

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Раніше представник України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма обговорив зі спецпредставником голови ОБСЄ Хайді Грау порядок денний першого в цьому році засідання ТКГ, запланованого на 16 січня.