Туреччина сподівається на виконання рішень “нормандського саміту”

Туреччина сподівається, що сторонам конфлікту на Донбасі вдасться продемонструвати потрібну політичну волю з тим, щоб реалізувати на практиці домовленості, досягнуті в ході саміту нормандської четвірки в Парижі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Туреччини Седат Онал під час презентації пріоритетів та цілей Турецького головування в Форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки протягом січня-квітня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Мав місце значний прогрес на місцях за останні декілька місяців. Ми вітаємо той факт, що сторони конфлікту змогли закріпити успіх, досягнутий на саміті нормандської четвірки, який відбувся у Парижі 9 грудня. Ми сподіваємося, що сторонам вдасться продемонструвати потрібну політичну волю, аби реалізувати на практиці те, що було узгоджено у ході саміту", - заявив він.

За словами заступника глави МЗС Туреччини, "криза в та навколо України" знову підкреслила "затребуваність ОБСЄ в обстановці, яка все частіше характеризується ризиками та новими викликами: "ОБСЄ зіграла дуже важливу роль у плані максимально можливого стримування цієї кризи, зокрема, з допомогою Спеціальної моніторингової місії та Тристоронньої контактної групи".

У ході Турецького головування велика увага приділятиметься виконанню своїх зобов’язань країнами-учасницями ОБСЄ, максимальному використанню існуючих інструментів та модернізації Віденського документа як одного з основних стовпів архітектури безпеки в Європі. Обговорюватимуться на Форумі "як старі, так і нові теми" - мир та безпека, роззброєння, нерозповсюдження ядерної зброї, боротьба з тероризмом, незаконна міграція та ін. Окрему увагу буде приділено підвищенню інформування про мінну небезпеку, із запрошенням на спеціальне засідання Форуму експертів з різних організацій.

"Ми можемо обговорити різні шляхи удосконалення роботи ОБСЄ та співпраці з іншими міжнародними організаціями для того, щоб ефективно боротися з тероризмом на регіональному та глобальному рівнях", - заявив заступник глави МЗС Туреччини.

Також у ході Турецького головування буде проведено "аналіз роботи Форуму протягом останніх 20 років".

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина упродовж січня-квітня 2020 року очолюватиме Форум ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки — одного з двох основних директивних органів ОБСЄ, що засідають на регулярній основі в штаб-квартирі Організації у Відні.

Головування у Форумі, який займається військово-політичними питаннями (передусім, контролем над озброєннями та зміцненням довіри та безпеки), проходить на ротаційній основі та триває 4 місяці. Його засідання проходять на щотижневій основі — щосереди в палаці Гофбург.

Метою Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки є підвищення безпеки та стабільності у військовій сфері в Європі. Він покликаний сприяти дотриманню основних заходів зміцнення довіри та безпеки з метою регулювання обміну між державами військовою інформацією та проведення взаємних перевірок, а також Кодексу поведінки, що є ключовим документом, який забезпечує демократичний контроль над силами безпеки.