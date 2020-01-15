Коляда пояснила майже 160 тисяч своєї зарплати в грудні

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда вважає дуже неефективною систему винагороди і заохочення в органах виконавчої влади.

Про це вона зазначила у Facebook.

“Система винагороди та заохочення в органах виконавчої влади – надзвичайно неефективна. Це стосується як пересічних працівників так і міністрів. Історія моєї роботи у Мінветі – це 5 місяців взагалі без зарплати, а потім – голий оклад. У міністра він – 16 тис. грн. При цьому принцип роботи – 24/7”, - заявила Коляда.

За її словами, нинішня система заохочення - це замкнене коло: “одні вдають, що працюють, інші - що оплачують таку роботу”.

“Виплати у грудні, які я отримала, – це все, що заборгували мені з вересня: надбавки, відпускні (бо я брала відпустку) і соціалка, яку традиційно виплачують всім перед Новим роком. І так, я сплатила податки у сумі 55 тисяч”, - заявила міністр.

Водночас, за її словами, на чиновниках лежить величезна відповідальність. Волонтерські команди при міністерствах працюють максимум декілька місяців і за проєктним принципом.

“Хороші фахівці банально не можуть працювати в органах влади – держава не здатна оплачувати їхні послуги адекватно. Для них це також свого роду волонтерство, яке не може тривати довго”, - вважає міністр.

Вона також наголосила, що не вважає високі зарплати чиновників головною передумовою боротьби із корупцією.

“Для мене це радше питання морального вибору. Але я точно впевнена, що ефективна протидія корупції – це не питання покарання, а питання ліквідації корупційних передумов. Адекватна зарплата є одним із елементів цього (хоч і не єдиним). Зарплата чиновника має бути адекватною. Для цього урядова команда і пропонує встановлення КПІ. Кожен чиновник має розуміти, що і для кого він робить, які інструменти оцінювання ефективності і що буде на виході”, - заявила Коляда.

Як відомо, напередодні ЗМІ поширили інфографіку доходів урядовців.