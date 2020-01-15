У Берліні не розкривають деталі розмови Меркель і Зеленського
Про це сказала представник уряду Ульріке Деммер на урядовому брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Про телефонні розмови ми взагалі інформуємо дуже обережно. Як правило, розмови є конфіденційними. Тому я нічого не можу сказати", - заявила Деммер, відповідаючи на запитання щодо реакції на дзвінок з Києва.
Представник МЗС Райнар Бреуль у свою чергу виклав ставлення офіційної влади до трагедії зі збиттям іранськими ППО українського пасажирського літака.
"Для нас центральне значення має проведення прозорого та всебічного розслідування", - сказав дипломат.
Він нагадав, що низка країн висловила готовність допомогти у розслідуванні й вони перебувають в контакті з іранською владою.
Бреуль також наголосив, що Берлін очікує, що буде надана правова оцінка та проведено "всебічний юридичний аналіз цієї трагедії", а Тегеран має забезпечити, щоб подібне більше ніколи не повторилося.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з Ангелою Меркель закликав Німеччину політично сприяти процесу притягнення до відповідальності винних у збитті українського літака в Ірані та наданню компенсацій. Зеленський подякував за слова підтримки й готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого та неупередженого розслідування катастрофи.
Фото: president.gov.ua