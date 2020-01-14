Разумков просить регламентний комітет з'ясувати, чи "кнопкодавив" Деркач

"Рішення щодо того, був чи не був народний депутат Деркач в залі... Я звертаюся до комітету, прошу вивчити це питання", - сказав Дмитро Разумков.

З відповідним проханням до Голови ВР звернувся член фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв.

"Надійшла інформація, що під час голосування за закон про іномовлення проголосувала картка "за" народного депутата Андрія Деркача, який в цей час був відсутній у залі. Прошу дати доручення регламентному комітету перевірити цей факт, встановити чи дійсно пан Андрій Деркач, народний депутат, був відсутній у залі і прийняти рішення щодо переголосування", - сказав Ар'єв.

Разумков також зауважив, що процедури "переголосування" закону не передбачено.

Як повідомляв Укрінформ, під час ранкового засідання ВР 14 січня рух “Чесно” упіймав позафракційних народних депутатів Вадима Новинського та Дмитра Шпенова на тому, що вони “зареєструвалися” за себе та за відсутніх колег - Мусу Магомедова та Дмитра Шенцева.