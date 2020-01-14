Перше засідання Ради: на "кнопкодавстві" підловили двох депутатів

Під час реєстрації народних депутатів на першому пленарному засіданні Верховної Ради у 2020 році у вівторок, 14 січня, позафракційні народні депутати Вадим Новинський та Дмитро Шпенов "кнопкодавили".

Про це повідомляє рух "Чесно".

"На відео реєстрації видно, як нардеп Вадим Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова. Останній згодом добігає до місця, однак на табло голосування системи "Рада" видно, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули", - йдеться у повідомленні.

Також у "Чесно" зазначили, що нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе та відсутнього у той момент колегу Дмитра Шенцева.

Як повідомлялося, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2148 щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту.

Фото: MIGnews